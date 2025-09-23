MLBのレギュラーシーズンも佳境を迎え、シーズンのMVP争いが注目されます。MLB公式サイトが23日、現状での40名の専門家による投票の結果を紹介しました。ナ・リーグはドジャースの大谷翔平選手が1位票36票で、2位フィリーズのカイル・シュワバー選手が1位票4票と圧倒的リード。シュワバー選手は、23日時点で大谷選手と並ぶリーグトップ53本塁打、リーグ1位129打点を記録していますが、大谷選手は6月16日に投手復帰をして以降54の三