「ロッテ１−０西武」（２３日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテは負ければ今季の最下位が確定する一戦に勝利。２連勝とした。今季２度目の登板で初先発の唐川が７回８０球を投げて３安打無失点。昨年９月１０日のオリックス戦（京セラ）以来、約１年ぶりの白星を挙げた。「今日みたいな結果はあんまり自分の中で予想してなかったというか、できすぎな部分はあるんですけど…」と振り返った。この日多投したカットボール