「明治安田Ｊ１、柏０−０広島」（２３日、三協フロンテア柏スタジアム）上位対決はスコアレスドローの痛み分けに終わった。試合終了後には、広島サポーターからモハメドアハメド主審に対するものと思われる大ブーイングが起こった。後半追加タイム、広島がコーナーキックを獲得する。時計の針は目安の追加５分をちょうど過ぎたあたりの中、主審は迷わず試合終了の笛を吹いた。これに対し、広島サポーターによる“怒り”のブ