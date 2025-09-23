AKB48の海外姉妹グループ、KLP48は23日、11月15日に拠点とするマレーシアで行う、DDTプロレスや東京女子プロレスと協力したコラボレーションイベント「LOVE＆PEACE」の詳細を発表した。音楽ライブとプロレスが融合するイベントで、東京女子プロレスからアップアップガールズ（プロレス）の渡辺未詩、らく、鈴木志乃、高見汐珠の4人や上福ゆき、DDTプロレスからは設立者で現在は運営会社Cyber Fight副社長の〓木三四郎氏、川松真一