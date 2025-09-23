センターで守備練習をする谷川原（撮影・栗木一考）笑顔で練習する周東（撮影・中村太一）１回無死、左越え二塁打を放つ谷川原（撮影・中村太一）２回無死、中越え三塁打を放つ栗原（撮影・中村太一）オリックス戦に先発した松本晴（撮影・栗木一考）２回２死一塁、オリックス・杉本の打球を好捕する柳町（撮影・栗木一考）２回無死、栗原は中越えに三塁打を放つ（撮影・栗木一考）３回２死一、二塁、オリックス・太田に先制の左前