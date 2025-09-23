◆ソフトバンク0―1オリックス（23日、みずほペイペイドーム）優勝争いは本当に過酷だ。ここに来て珍しい同一カード4連敗。調べると、優勝目前に1勝9敗と苦しんだ2014年9月23〜26日の楽天戦以来。同年は10月2日のシーズン最終戦で2位オリックスを倒し、3年ぶりのリーグ制覇を飾った。そんな環境に身を置く監督は、日々、いろいろな事に頭を巡らせている。チームを預かる身であれば当然かもしれないが、ゴールを目前にして試