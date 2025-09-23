落語家の林家たい平（６０）が２３日、自身のブログを更新。お笑いタレントの林家ペー（８３）、パー子（７７）夫妻の近況を伝えた。夫婦をめぐっては１９日、２人で住む東京・北区の５階建てマンションで火災が発生。火元は林家夫妻の自宅で、煙を吸ったパー子は病院に搬送されていた。たい平はこの日「昨日ペー師匠、パー子姉さんに仕事の合間を縫ってお会いしてきました！」と報告。「元気に気丈に舞台を務めてました」