巨人は２３日の広島戦（マツダ）に０―５で敗戦。借金１となり、２位・ＤｅＮＡとのゲーム差も２・５に広がった。序盤から苦しい展開となった。同地での今季初勝利となる８勝目をかけて先発した戸郷だったが、末包の２点適時二塁打で初回から先制点を献上。２回にも二死まで追い込んでから９番の投手・玉村に安打を許すと、続く中村奨に２ランを浴びて点差は拡大。その後は持ち直したものの４回４失点ＫＯに終わった。打線も