¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°¹­Åç£µ¡½£°µð¿Í¡Ê£²£³Æü¡¦¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ëµð¿Í¤Î¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¡¦ÀÐÄÍÍµØ¹ÆâÌî¼ê¤¬¥×¥í½é°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡££µ²ó£²»à¤«¤é¸Í¶¿¤ÎÂåÂÇ¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¹­Åç¡¦¶ÌÂ¼¤Î½éµå¤òÃæÁ°¤Ø¤Ï¤¸¤­ÊÖ¤·¤¿¡£¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤ÏÀèÇÚ¥Ê¥¤¥ó¤«¤é¼¡¡¹¤Ë½ËÊ¡¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤é¤ì¡Ö£±·³¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ï°ì½Ö¤À¤±¤Ê¤ì¤¿¤Î¤Ç¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¤â¤Ã¤ÈÀº¿Ê¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£²ÖºéÆÁ±É