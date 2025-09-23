◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト０―３中日（２３日・神宮）ヤクルトは育成ドラフト３位の下川隼佑投手が自己最長７回３安打２失点の力投も、プロ初黒星を喫した。４回１死から田中に四球を許した直後に上林に右越え２ランを被弾。「ホームランもそうですし、ホームランの前の四球もそうですし、ちょっともったいない四死球が多かった」と悔しさをにじませた。高津臣吾監督は「非常に内容のあるいいピッチングだったと思いま