Ｊ１残留争いを繰り広げる下位４チームは第３１節でそれぞれ引き分け以下に終わり、今節での順位の変動はなかった。Ｊ１残留圏内１７位の横浜ＦＭは敵地でＧ大阪と対戦し、後半１５分にＦＷ天野の得点で先制するも、そこから立て続けの３失点で１―３の逆転負けを喫した。Ｊ２降格圏内の１８位横浜ＦＣは敵地で岡山と０―０で勝ち点１を上積みし、横浜ＦＭと同勝ち点２８に。横浜ＦＭが得失点差マイナス１２、横浜ＦＣは同マ