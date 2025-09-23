福岡県警の巡査部長の男が23日、酒気帯び運転の疑いで送検されました。県警は全職員に対し、飲酒を伴う会食を自粛するよう呼びかけるなど影響が広がっています。■“飲酒運転”の約5時間後に勤務開始の予定23日、酒気帯び運転の疑いで送検されたのは、福岡県警の巡査部長・飛永裕範容疑者です。飛永容疑者は22日未明、酒を飲んで軽乗用車を運転した疑いが持たれています。警察によりますと、飛永容疑者は飲酒運転をしたとされるお