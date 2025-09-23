◇セ・リーグ巨人0―5広島（2025年9月23日マツダ）今季15度目の零敗を喫し、残り5試合で2位DeNAと2.5ゲーム差に開いた巨人。厳しい状況のなかで、光明となったのがドラフト1位ルーキー、石塚裕惺（ゆうせい）内野手（19＝花咲徳栄）のプロ初安打だった。石塚は0―4で迎えた5回、2死走者なしの場面で9番に入っていた先発右腕・戸郷の代打に登場。相手先発左腕・玉村が投じた初球、真ん中付近にきた140キロ直球を叩く