けさ、群馬県高崎市で、荷台のクレーンが電線に引っ掛かってトラックが横転し、男性運転手が死亡しました。きょう午前9時10分ごろ、高崎市倉渕町で、「トラックと電線の事故」と目撃者の男性から110番通報がありました。警察によりますと、トラックの荷台にあるクレーンが電線に引っ掛かり、トラックが横転して、運転していた近くに住む自営業・原田盛幸さん（78）が死亡しました。警察によりますと、トラックはクレーンを上げたま