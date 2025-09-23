「明治安田Ｊ１、神戸４−０東京Ｖ」（２３日、ノエビアスタジアム神戸）神戸が４得点を奪うゴールラッシュで、東京Ｖに完勝した。同カードは１９９７年５月のＪ１での初対決から、神戸はホームで未勝利（０勝３分８敗）が続いていたが、初めて白星を挙げた。ＦＷ大迫、宮代、ＭＦエリキと１７日のアジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ＡＣＬＥ）、上海海港戦でゴールを奪った前線の３人がそろって、公式戦２戦連続得点