森公美子と彩風咲奈がWキャストで主演を務めるミュージカル『天使にラブ・ソングを 〜シスター・アクト〜』が、2026年3月25日より明治座で上演されることが決定した。【写真】元宝塚雪組トップ・彩風咲奈、涼やかな視線がかっこいい撮りおろしショット本作は、大ヒット映画『天使にラブ・ソングを…』のミュージカル日本版。映画でウーピー・ゴールドバーグが演じた歌手・デロリス役には、2014年の日本初演で帝劇初主演を果た