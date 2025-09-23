プロレスデビュー４０周年記念大会「蘇ったサムライ闘宝伝承２０２５」（大阪・梅田ステラホール）を２１日に成功させた船木誠勝（５６）が２３日、青森・弘前市から応援に駆けつけた母・とも子さん（７８）が帰るのを大阪国際空港まで見送った。船木は４０周年大会１０日前の１１日の試合で右肩を脱臼し、腱板損傷で全治１か月の重傷を負いながら強行出場した。「心配させてはいけない」と母には脱臼を報告していなかったが