◆大相撲秋場所１０日目（２３日、東京・両国国技館）横綱・豊昇龍（立浪）が西前頭４枚目・若元春をすくい投げで退け、１０連勝で単独トップを守った。張り差しから左を差して一気に土俵際に追い込み、体を開いて右からすくった。先場所で金星を配給した若元春を圧倒し、「集中してやりました。しっかり落ち着いていたので良かった」と手応えを示した。幕内での１０連勝は自己新記録だ。「気にしてないので」とさらり受け流し