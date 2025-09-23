京都と町田が対戦J1リーグは各地で第31節が行われ、京都サンガF.C.はホームでFC町田ゼルビアと対戦。町田が前半に先制点を奪ったが、終了間際に京都がPKで同点となり1-1の痛み分けとなった。ホームの京都は今季、シーズン序盤から好調を維持すると4月にはクラブ史上初めてリーグ戦で首位に立った。前節の清水エスパルス戦（0-1）で約4か月続いた無敗（7勝3分）が止まったが、首位の鹿島アントラーズを勝ち点差3で追いかける。