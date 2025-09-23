◆第３６回テレ玉杯オーバルスプリント・Ｊｐｎ３（９月２３日、浦和競馬場・ダート１４００メートル）好メンバー１２頭が集まったダートグレード競走は、１番人気で菱田裕二騎手が騎乗したサンライズフレイム（牡５歳、栗東・石坂公一厩舎、父ドレフォン）が好位追走から最後の直線で堂々と抜け出し、３馬身差をつけて重賞初勝利を飾った。半兄のドライスタウトが２０２３年に勝っており、同レース初の兄弟制覇となった。勝ちタ