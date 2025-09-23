メ～テレ（名古屋テレビ） 9月13日に愛知県豊明市で、原付バイクを運転していた女性が軽四自動車にひき逃げされた事件で、23日、軽四自動車の運転手が逮捕されました。 道路交通法違反などの疑いで逮捕されたのは、東郷町に住むブラジル国籍、ロペス・イケイズミ・ファビオ・フェルナンド容疑者（31）です。 警察によりますとロペス容疑者は9月13日、豊明市三崎町で、前を走る原付バイクの女性（当時29歳）に軽四自