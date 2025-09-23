鹿島―C大阪後半、チーム3点目のゴールを決める鹿島・松村（中央）。GK金鎮鉉＝メルスタ明治安田J1第31節（23日・メルカリスタジアムほか＝10試合）首位の鹿島はC大阪に3―1で逆転勝ちし、勝ち点61に伸ばした。先制を許した前半に知念が同点とし、後半にレオセアラらが加点した。神戸は大迫や宮代のゴールで東京Vに4―0で大勝し、勝ち点57で2位に浮上した。京都は町田と1―1で引き分け、勝ち点56の3位。町田は同52。柏は広島