今年、普段とれない場所で、カツオの大物の水揚げがあるといいます。異変が起きているといいますが、その異変とは？■相模湾、カツオが異例の“爆釣続き”夜も明けきらぬ午前6時、神奈川県の小田原漁港。沖へと向かう釣り人が狙うのは、今が旬のカツオです。「カツオ釣れました」相模湾では今年、カツオが異例の“爆釣続き”。ほかの釣り人にも話を聞くと…。──これ何匹目ですか？「14匹目ですね。“爆釣”って感じ」と、話をし