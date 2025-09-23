2025明治安田J1リーグ第31節が23日に行われた。鹿島アントラーズは、セレッソ大阪に逆転勝利で首位の座を堅持。追いかける京都サンガF.C.はFC町田ゼルビアとの上位対決で終盤になんとか追いつき、勝ち点「1」を獲得。柏レイソルもサンフレッチェ広島とスコアレスドローに終わった。ヴィッセル神戸はホームで東京ヴェルディと対戦。大迫勇也のリーグ戦4カ月ぶりとなる得点で先制すると、宮代大聖の2ゴールなどで突き放し、4−