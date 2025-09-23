2025明治安田J1リーグ第31節が23日に行われ、京都サンガF.C.とFC町田ゼルビアが対戦した。前節に11試合ぶりの敗戦で首位から陥落した京都が、AFCチャンピオンズリーグエリートの戦いから帰ってきた5位町田を『サンガスタジアム by KYOCERA』に迎え撃っての上位直接対決。序盤から球際での激しい攻防が繰り広げられるなか、試合の均衡が破れたのは17分、町田がロングスローの流れから先制点を奪う。こぼれ球に反応した中山雄太