鹿島アントラーズは９月23日、J１第31節でセレッソ大阪とメルカリスタジアムで対戦。28分に先制を許すが、31分に知念慶が同点弾を挙げ、53分にレオ・セアラ、68分には松村優太もゴールネットを揺らし、ホームチームが３−１で勝利した。試合後のフラッシュインタビューに、この試合に腕章を巻いて臨んだ植田直通が対応。鮮やかな逆転勝ちだったが、「納得している選手は少ないでしょうし、このあと中３日で試合が続くので、そ