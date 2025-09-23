4回中日1死一塁、上林が右越えに先制2ランを放つ＝神宮中日が3連勝。四回に上林の2ランで先制し、九回に細川のソロで加点した。6投手が無失点でつなぎ、マラーが4勝目。松山がリーグトップに並ぶ44セーブ目を挙げた。ヤクルトはルーキー下川の7回2失点の粘投が実らなかった。