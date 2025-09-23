ロッテは２３日の西武戦（ＺＯＺＯマリン）に１―０の勝利。投手戦を制し連勝した。今季初先発となった１８年目・唐川侑己投手（３６）は立ち上がりからテンポ良くストライクを先行させ４回以降は無安打投球。西武打線につけ入る隙を与えず７回８０球、３安打無失点で今季初勝利（１敗）を挙げた。唐川は「今日はデキ過ぎだったんですけど、昨日、植田と組むと分かって、何とか植田にいい景色を見せてあげたかった。今日、こ