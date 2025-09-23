秋季大阪府大会は４回戦が行われ、大阪桐蔭は大商大高に７―０の７回コールド勝ちで１６強入りを決めた。履正社は東海大大阪仰星を４―２で退けた。大院大高は懐風館に１９―０の５回コールド勝ち。生野は関大北陽を５―４で破った。今夏の甲子園に出場した東大阪大柏原は、金光大阪に３―４で破れ、来春センバツ出場が絶望的となった。２７日に行われる５回戦の組み合わせは以下の通り。大院大高―八尾金光大阪―箕面