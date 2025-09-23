◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島５―０巨人（２３日・マツダスタジアム）巨人は広島に完封負けで２連敗。４回５安打４失点で９敗目を喫した先発・戸郷翔征投手について、阿部慎之助監督は「いってもらわないと。誰もいないので。ピッチャーの頭数はいっぱいはいますけど、１軍で先発できるピッチャーがいないので。いってもらうしかないですね」と、残り５試合となったレギュラーシーズン中に再び、先発を託す考えを示した。阪神と