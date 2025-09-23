◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト０―３中日（２３日・神宮）中日は投打がかみ合い、３連勝とした。６投手による完封リレーで、ヤクルト戦は１２勝１２敗１分け。勝率を５割に戻して、今シーズンのヤクルト戦を終えた。打線は、ヤクルトの先発・下川に３回まで無安打とチャンスなし。だが、４回１死一塁から、上林が右翼席への１７号２ランを放ち、先制した。５回にはドラフト３位・森駿太がプロ初出場で初安打。ただ、後続が断