DJIは9月23日、軽量ウェアラブルアクションカメラ「Osmo Nano」を発表。同日から販売を開始しました。カメラ本体は底面と背面がマグネットで吸着でき、帽子やネックレスなどに取り付けてハンズフリー撮影ができる他、マグネットや吸盤アクセサリーを利用して壁やテーブルの上などに固定可能。カメラ本体は52gと軽量ながら、1/1.3インチセンサーと高性能な画像処理プロセッサーにより最大4K60fpsの動画撮影に対応するのが特徴です。