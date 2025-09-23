◇明治安田J1リーグ第31節サンガスタジアム（2025年9月23日町田1―1京都）FC町田ゼルビアは京都との上位対決で先制するも、終盤に追いつかれて1―1の引き分けに終わった。終盤に勝ち点3がスルリとこぼれた。前半16分、DF岡村が今季4得点目となる左足シュートで先制弾。だが、1―0の後半アディショナルタイムだった。FW沼田が自陣ペナルティーエリア内で痛恨のファウル。相手PKとなり、GK谷がFW原のシュートを止めること