千葉・成田市を走る車内のドライブレコーダーに映っていたのは、後ろから車に追突される瞬間です。後部座席に娘を乗せ、塾へ向かっていた女性。信号が赤になり、スピードを落とし始めたその時でした。突然、車内に響き渡る衝撃音。女性は体が前に揺れ、ジュニアシートに座っていた娘は一瞬、はね飛ばされているのが確認できます。当時の状況について、女性の夫は「妻はぶつけられたと思ったそうだが、娘は後ろで爆発したんじゃない