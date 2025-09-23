サッカー明治安田J1リーグ、アルビレックス新潟は23日、ホームで名古屋グランパスと対戦し、0対0で引き分けました。早川史哉選手、高木善朗選手、藤原奏哉選手、入江徹監督の試合後のコメントをまとめてお伝えします。 ＜早川史哉選手＞Ｑ．0対0、勝ち点1という結果をどう受け止めているか―勝ちたかったなというだけです。自分たちはこの間(9/20横浜FC戦)の敗戦を受けて、 やっぱりいろんな思いがある
