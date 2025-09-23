Ä¶¹ë²Ú6¥·¥ç¥Ã¥ÈÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¤µ¤ì¤ë¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¤ÈÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÏÃÂê¤Î¼Ì¿¿¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢10·î12Æü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëTBS¥É¥é¥Þ¡Ö¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡£¡Ö¸½¾ì¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ª½Ë¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹­Ãæ±¹¼Ë¤Î±¹Ì³°÷Ž¥±ó»³ÂçÃÏÌò¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ªŽ¥¥Ï¥Ê¥³¤Î½©»³´²µ®¤¬9·î20Æü¤Ë·Þ¤¨¤¿34ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£½¸¹ç¼Ì¿¿¤Ï¡¢¼ç±é¤ÎºÊÉ×ÌÚÁï(Ê¡²¬¸©À¸¤Þ¤ì)¤ä¡¢°ÂÆ£