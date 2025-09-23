◆ソフトバンク0―1オリックス（23日、みずほペイペイドーム）4月以来の本拠地4連敗から約20分後。2位日本ハムが敗れ、他力ながら優勝マジックが「5」に減ったことが救いだった。「いかんせん、点が入らないとね」。またも繰り返された拙攻のオンパレードに、小久保裕紀監督は嘆き節を口にした。初回はオリックス左腕の田嶋大樹からプロ初の1番起用だった谷川原健太が左越えの二塁打を放ちながら、後続が凡退。2回も先頭の栗