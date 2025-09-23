¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯0¡½1¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê23Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î°ËÆ£Í¥ÊåÅê¼ê¡Ê28¡Ë¤¬¡¢°ÜÀÒ¸å?½é?¤ÎËÜµòÃÏÅÐÈÄ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢2²óÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤ò¸«¤»¤¿¡£1ÅÀ¤òÄÉ¤¦8²ó¤Ë4ÈÖ¼ê¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¡£ËÜµòÃÏ¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¤Ç¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ï3·î¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï°ÊÍè¤Ç¡¢¸ø¼°Àï¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¡£1¥¤¥Ë¥ó¥°ÌÜ¤Ï¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤òÃæ¿´¤ËÅê¤¸¤Æ»°¼ÔËÞÂà¡£2¥¤¥Ë¥ó¥°ÌÜ¤Ï¿ùËÜÍµÂÀÏº¤Ë±¦Á°ÂÇ¤òÂÇ¤¿¤ì¤ë¤â¡¢2»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤ÆÆÀÅÀ¤Ïµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿