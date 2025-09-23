「広島５−０巨人」（２３日、マツダスタジアム）二回までに４点を奪われる苦しい試合で零敗。巨人・阿部監督は４回５安打４失点ＫＯで９敗目を喫した先発・戸郷について「なんか、どっか悪いのかな。心配になっちゃうんだけど」と不安げに話した。初回に２本の二塁打を浴びるなど２失点。二回も中村奨に２ランを浴びた。前戦まで自身３連勝だったとはいえ、これで登板３戦連続で初回に失点。試合の中でもいい投球と悪い投球