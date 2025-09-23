俳優の仁科亜季子（７２）が２２日、昭和世代に向けた動画配信サービス「学研ＴＶ『人生１００年！大人カフェ』」にゲスト出演した。この日は「こだわり深掘り！」をテーマに、元ＮＨＫのフリーアナウンサーの武内陶子らとトークを展開した。仁科は３８歳で子宮頸がん、４６歳で胃の希少がん、３回目は５５歳で小腸と盲腸のがん、そして６１歳の時に大腸のＳ状結腸がんを経験。４度のがんを乗り越えたことを踏まえて、「こだ