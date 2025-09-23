「広島５−０巨人」（２３日、マツダスタジアム）広島が巨人に快勝。連敗を「５」で止めた。同戦は今季１３勝１１敗１分とし、２年ぶりの勝ち越しで対戦を終えた。序盤に主導権を握る。初回に戸郷を攻め、２死一、二塁の好機で打席には末包。甘く入ったフォークを捉え、三塁線を破る２点適時二塁打で先制に成功した。二回には２死から玉村が中前打で出塁。続く中村奨はカウント２−１から内角の直球を完璧に捉え、左翼席後