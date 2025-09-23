ＤＪ社長が２３日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新し、１２月３１日にＰａｙＰａｙドーム福岡で予定しているＲｅｐｅｚｅｎＦｏｘｘ（レペゼンフォックス）の解散コンサートで、ＤＪ銀太（ＧＩＮＴＡ）の出演について、ＰＶを公開した。社長はこれまでＤＪふぉい、脇、まる、銀太に解散コンサートへの参加を呼びかけ、ふぉい、脇、まるが応じ、参加が決定。銀太は先月末、自身のＹｏｕＴｕｂｅで「呼ばれていないけど