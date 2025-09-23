秋元康氏プロデュースの女性１１人組アイドルグループ「ＷＨＩＴＥＳＣＯＲＰＩＯＮ」が２３日、東京・品川インターシティホールで３ｒｄワンマンライブ「連撃」をを開催。１０月２５日に香港で初の海外公演を行うことを発表した。この日は１０月２２日発売の２ｎｄミニアルバム名にもなっているリード曲「Ｃｏｒｎｅｒｏｆｍｙｈｅａｒｔ」をはじめ、収録曲「愁情」「希望には羽がついてる」を初解禁＆初披露した。