前の話を読む。夫から事前に義両親との同居話がなかったことを同僚に相談すると「おかしい」と言われる。しかし夫は妻と話し合う気はなく「結婚式はやらない」と一方的に決めてしまう。■めでたい！■本当にいいの？■当人同士がいいなら…■式も指輪も旅行もないけど香澄が母と妹に結婚を報告すると、ふたりは心から祝福してくれました。しかし妹は、式を挙げないことを気にしている様子です。香澄は「どうしても夫が式をやりたく