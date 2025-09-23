【新華社北京9月23日】中国国家市場監督管理総局は23日、トラック配車サービス大手「貨拉拉（Lalamove）」に対してこのほど、行政指導を行い、独占禁止法などの法律・規定を厳守するよう求めたと発表した。同局は貨拉拉に対し、事業者として独占禁止法順守の責任を果たし、経営行為を速やかに是正し、公平に市場競争に参加するとともに、トラック運転手や消費者など関係者の正当な権益を守り、プラットフォームのルールやアル