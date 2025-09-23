２３日、広東省陽江市の漁港に停泊する漁船。（ドローンから、陽江＝新華社記者／〓華）【新華社広州9月23日】中国広東省応急管理庁は23日、非常に強い台風18号の接近を受けた省内で、これまでに37万1644人が避難したと発表した。同省の洪水干ばつ台風対策本部は23日午前10時（日本時間同11時）、台風緊急対応を最高レベルの1級に引き上げた。省内の漁船は8万231隻が港で固定され、海上作業員1万2246人が陸上に待避した。省