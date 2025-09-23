【新華社海口9月23日】中国石油大手の中国海洋石油集団（CNOOC）はこのほど、海南島南部海域で開発中の坑井で、表層部の掘削作業が無事完了したと発表した。8月12日単日の掘削長は2618メートルに達し、中国における石油・天然ガス井の1日当たり掘削長の新記録を更新した。（記者/陳子薇）