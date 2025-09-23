◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３１節湘南１―２川崎（２３日・レモンＳ）湘南がホームで川崎に１―２で敗れ、リーグ５連敗で１５戦未勝利となった。ここ１４戦未勝利の１９位湘南にとってはＪ１残留へ正念場の戦い。ゴール裏のサポーターも「這い上がれ。全員で這い上がれ！」とメッセージを掲げて選手を鼓舞する。その期待に応えようと、立ち上がりはＪ１残留へ是が非でも勝利が欲しいホームの湘南が押し込む展開となり、連続で