◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３１節柏０―０広島（２３日・三協Ｆ柏）柏はホームで広島と対戦し、０―０で引き分けた。柏はＦＷ垣田裕暉とＦＷ細谷真大が５月２５日の横浜ＦＣ戦（１△１）以来、４か月ぶりに先発でともに名を連ねることになった。垣田と細谷の先発同時起用は今季４度目となった。広島は今季初めてＤＦ塩谷司がボランチで先発。ＭＦ川辺駿はシャドーで起用された。広島には２０２２年５月３日の第１１節（２