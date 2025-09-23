小さな頃から想いを寄せる隣のお姉さん。目の前で新たな恋が始まるのを阻止したい！長年付き合った彼女と同棲解消。実家に出戻っても歓迎されるはずもなく…／ムサシノ輪舞曲（1）蕎麦屋の息子・阿川龍平（25）が小さな頃から片想いする相手は、10歳上の「隣のお姉さん」武蔵原 環（35）。学生時代に告白するも、「家族同然の弟あつかい」な上に「10歳差」のせいで意識してもらえず、「無理なもんは無理」と玉砕。この10年はすっか